Главы комитетов Рады от Слуги народа заявили о недоверии Разумкову

Главы комитетов Верховной Рады от Слуги народа покинули заседание согласительного совета парламента из-за недоверия организации работы спикером Рады Дмитрием Разумковым. Об этом в Telegram сообщила спикер фракции СН Юлия Палийчук.

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"Сегодня согласительный совет окончательно превратился в площадку политических манифестаций, абсолютно безосновательных и лживых заявлений и манипуляций", – ззаявил глава комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев, сообщает пресс-служба СН.

По его словам, пятый президент Петр Порошенко во время заседания высказал лживые и безосновательные обвинения в адрес президента Владимира Зеленского на основании расследования Pandora Papers.

Потураев заявил, что главы комитетов вернуться к работе, когда согласительный совет станет советом разных политических взглядов и будет работать на пользу Украине, а не для удовлетворения чьих-то политических амбиций.

"Главы парламентов и весь совещательный совет должны понимать, что повестку в этой Верховной Раде формирует коалиция, или монобольшинство. Нельзя задерживать реформы, не включать их в повестку дня", – заявила глава комитета по социальной политике Галина Третьякова.

По словам Третьяковой, каждый глава парламента в Украине либо сам пытался узурпировать власть, либо был использован "олигархическими силами", чтобы навязать парламенту свою повестку.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил на брифинге, что Разумков на согласительном совете предпринял "регламентную атаку" на фракцию. По словам Корниенко, за время работы ІХ созыва парламента на голосование по включению в повестку Рады всегда ставились любые предложения, "даже фантастические", а сегодня Разумков не поставил на голосование предложение Слуги народа.

"Мы это воспринимаем как недружественный шаг абсолютно со стороны спикера. Это на наш взгляд манипуляция регламентом, очень серьезная, очень непрозрачная и очень прямая", – заявил Корниенко.

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Денис Юдин

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