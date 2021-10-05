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Разумков: Хотят идти вне закона – пусть идут, я за должность не держусь

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 14:43
Разумков: Хотят идти вне закона – пусть идут, я за должность не держусь - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал принятую парламентом процедуру своего отзыва выходящей за рамки закона, но не будет мешать и держаться за должность. Об этом Разумков заявил во время брифинга в Раде.

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"Если кто-то хочет продемонстрировать, что я держусь за должность – нет. Я даже не буду мешать. Или ты идешь по закону, или ты идешь, как бы так мягче сказать, как тебе нравится", – заявил Разумков.

По словам Разумкова, он не хочет превращать политические ссоры в грязь, которой забрызгает парламент. "Хотят идти вне закона – пусть идут", – добавил спикер.

Разумков заявил, что не будет обращаться в суд. Он утверждает, что если бы хотел удержаться на должности спикера, то знает, как это сделать. "Но должность ничего не стоит, если ты не понимаешь, зачем она тебе нужна", – подчеркнул он.

"Я очень хотел верить, что за эти два года мы парламент вернули к парламентской работе. Может быть, где-то я ошибся. Ошибся и в людях, ошибся и в ценностях, с которыми они шли, но я точно не ошибся в тех людях, которые нас туда делегировали и избрали", – заявил спикер Рады.

  • Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
  • 30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
  • 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 
  • Сегодня, 5 октября, Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на четверг, 7 октября.

Читайте мнение: Рубикон перейден: почему отставка Разумкова грозит авторитаризмом

Денис Юдин
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