"Возьми детей в Раду подудеть Разумкову" – Арахамия и Коломойский о "переговорах" на матче

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, что только "перешучивался" с бизнесменом Игорем Коломойским во время футбольного матча. В комментарии журналистам Арахамия опроверг информацию, что они с Коломойским якобы говорили об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Трансляция брифинга велась на телеканале Прямой.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Арахамии, он не был в вип-ложе на НСК Олимпийский и находился с семьей в ложе №33 по-соседству, а с Коломойским они просто "обменялись шутками".

"Он мне говорит: "Сейчас я к тебе подойду, и нужно будет декларироваться". А я говорю: "Не спешите, еще несколько недель есть" (до принятия закона об олигархах, – ред.)", – пересказал Арахамия разговор с Коломойским на стадионе.

На вопрос журналистки о том, собирали ли голоса за отставку Разумкова, Арахамия сказал, что это нужно спрашивать у журналиста Михаила Ткача, который опубликовал в соцсети фото с матча и такую информацию. Глава фракции утверждает, что все просто смотрели футбол.

Он также подчеркнул, что на футболе был в ложе №33 вместе с женой, сыном и другом, а к компании, которая собралась в вип-ложе, он отношения не имеет.

В комментарии Украинской правде Игорь Коломойский подтвердил, что Арахамия не был в вип-ложе, и они просто обменялись шутками. Он рассказал, что дети Арахамии громко свистели в дудки, и Коломойский посоветовал главе фракции взять их с собой в парламент, чтобы они "дудели" Разумкову. Также он рекомендовал Арахамии "готовиться подавать декларацию".

Ранее журналист Михаил Ткач опубликовал в Facebook фото со стадиона, где в вип-ложе собрались бизнесмен Игорь Коломойский, экс-нардеп и президент ФК Заря Евгений Геллер, руководитель Нафтогаза Юрий Витренко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр Кабмина Олег Немчинов, вице-премьер Олег Уруский, глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов, нардепы Николай Тищенко и Андрей Иванчук, первый замглавы консультативно-экспертного совета КРАИЛ Борис Баум, владелец сети АТБ Геннадий Буткевич, футбольные завсегдатаи братья Суркисы, депутат Сергей Левочкин и другие.

Также журналист сообщил об инсайдах, что на футболе Арахамия и Коломойский якобы договаривались о голосах в Верховной Раде для отставки Разумкова.

10 сентября 2021-го Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Арахамия просил спикера Рады не делать этого. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

Сегодня Арахамия заявил, что Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах, направляя проект в Венецианскую комиссию до его принятия Радой во втором чтении.

Читайте также: В законопроект об олигархах внесли правки перед вторым чтением. Что изменилось

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.