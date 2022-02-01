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После обысков нардеп "группы Разумкова" решил выйти из Слуги народа

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 12:00
После обысков нардеп
Олег Воронько (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардеп из межфракционного объединения экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова Олег Воронько решил выйти из фракции Слуги народа. Об этом он заявил на брифинге.

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"Заявление о выходе из фракции я еще не передал руководству, сегодня я его передам", – сказал он.

Воронько сказал, что считает "давлением" обыски, которые недавно провело у него Госбюро расследований. Он также утверждает, что Офис президента "постоянно давил" на него при принятии решений в парламенте, а сам президент Владимир Зеленский якобы не хотел его слушать по профильным темам.

Кроме того, Воронько назвал себя "членом команды Разумкова" и заявил, что вступит в будущую партию экс-спикера Рады.

Разумков на брифинге также подтвердил выход Воронько из СН, назвал обыски у него "инструментов давления", а дело против нардепа – "надуманным".

Марк Сировой
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Слуга народа обыски гбр Дмитрий Разумков Олег Воронько
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