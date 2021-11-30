Суд оправдал депутата Юрченко после ДТП. Тест на наркотики признали ложным
Суд Львова оправдал бывшего депутата от Слуги народа Александра Юрченко (сейчас беспартийный), признав его невиновным в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 8 июля 2021 года. Тест на наркотики признали недействительным, об этом политик написал в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сегодня я получил полное решение суда, в котором указывается об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения (а именно – пребывание в состоянии наркотического опьянения во время управления автомобилем)", – отметил политик.
По решению суда, тест после ДТП проводился с нарушениями. Его результат был признан ложным еще и по той причине, что такие тесты якобы не разрешены для подобной проверки.
Юрченко в соцсети опубликовал копию постановления суда, которое вступило в силу 29 ноября.
- 8 июля 2021 года Юрченко попал в ДТП во Львове. Он задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке.
- Глава политической партии Слуга народа Александр Корниенко (ранее Юрченко был членом фракции СН) призвал нардепа сложить мандат.
- 12 июля этого же года Юрченко в интервью заявил, что на момент происшествия не находился под действием наркотиков.
Читайте также: НАБУ: Дело подозреваемого во взяточничестве нардепа СН Юрченко передано в суд
Комментарии