Суд оправдал депутата Юрченко после ДТП. Тест на наркотики признали ложным

Суд Львова оправдал бывшего депутата от Слуги народа Александра Юрченко (сейчас беспартийный), признав его невиновным в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 8 июля 2021 года. Тест на наркотики признали недействительным, об этом политик написал в Facebook.

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"Сегодня я получил полное решение суда, в котором указывается об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения (а именно – пребывание в состоянии наркотического опьянения во время управления автомобилем)", – отметил политик.

По решению суда, тест после ДТП проводился с нарушениями. Его результат был признан ложным еще и по той причине, что такие тесты якобы не разрешены для подобной проверки.

Юрченко в соцсети опубликовал копию постановления суда, которое вступило в силу 29 ноября.

8 июля 2021 года Юрченко попал в ДТП во Львове. Он задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке.

Глава политической партии Слуга народа Александр Корниенко (ранее Юрченко был членом фракции СН) призвал нардепа сложить мандат.

12 июля этого же года Юрченко в интервью заявил, что на момент происшествия не находился под действием наркотиков.

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Яна Катасонова

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