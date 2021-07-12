Скандальное ДТП. Депутат Юрченко заявил, что вообще никогда не употреблял наркотики

Депутат Рады Александр Юрченко, который на днях попал в скандал с ДТП во Львове, заявил, что на момент происшествия не находился под действием наркотиков. Об этом он сказал в эфире ТСН.

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"Полиция мне говорила, что в тесте найден экстези, а я в жизни не принимал никаких наркотиков", – сказал депутат.

Юрченко убежден, что результаты теста подделали по заказу второго участника ДТП. По его словам, его оппонент — собственник компании, совладельцем которой является сын бывшего главы управления здравоохранения. Второй участник отрицает свое влияние на результаты теста.

Депутат продемонстрировал два отрицательные теста на наркотики, которые сдал в субботу, тогда как ДТП случилось в четверг. Где именно сдавал тесты Юрченко, в сюжете не уточняется.

8 июля Юрченко попал в ДТП во Львове. По данным СМИ, Юрченко на "Мустанге" задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке. При этом депутат якобы пытался скрыться с места ДТП. Второй участник ДТП, по информации СМИ, начал снимать Юрченко, но тот набросился на него с кулаками и вырвал телефон. Освидетельствование якобы показало наличие в его крови наркотиков.

Глава политической партии Слуга народа Александр Корниенко (ранее Юрченко был членом фракции СН) призвал нардепа сложить мандат.

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Вадим Ребрина

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