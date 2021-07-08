Подозреваемый во взяточничестве депутат Юрченко попал в ДТП во Львове: видео
Народный депутат Александр Юрченко, которого исключили из фракции Слуга народа из-за подозрения в получении взятки, попал в ДТП во Львове. Освидетельствование якобы показало, что он находился под действием наркотиков. Об этом сообщает ТСН.
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По данным издания, Юрченко на "Мустанге" задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке. При этом депутат якобы пытался скрыться с места ДТП.
Второй участник ДТП начал снимать Юрченко, но тот набросился на него с кулаками и вырвал телефон, сообщает издание.
По информации журналистов, патрульные полицейские, которые приехали на вызов, заподозрили, что Юрченко находится в наркотическом опьянении и повезли его на освидетельствование. "Результат теста это подтвердил", – говорится в сообщении. Депутат отказался комментировать журналистам инцидент.
Информацию о том, что Юрченко был под наркотиками, обнародовали также львовское издание varta1 и депутат Гео Лерос.
- 13 сентября 2020-го появилась информация, что НАБУ разоблачило на взятке помощника Юрченко Ивана Фищенко. Бюро показало записи прослушки обоих, но генпрокурор Венедиктова заявила, что для объявления подозрения "недостаточно доказательств".
- Позднее она все же подписала подозрение: обоих фигурантов арестовали.
- Помощник вышел под залог в 1 млн грн, Юрченко – 3 млн грн.
- 17 сентября Юрченко исключили из фракции Слуга народа.
- В ноябре Юрченко и Лерос подрались в кулуарах Рады.
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