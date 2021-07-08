Подозреваемый во взяточничестве депутат Юрченко попал в ДТП во Львове: видео

Народный депутат Александр Юрченко, которого исключили из фракции Слуга народа из-за подозрения в получении взятки, попал в ДТП во Львове. Освидетельствование якобы показало, что он находился под действием наркотиков. Об этом сообщает ТСН.

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По данным издания, Юрченко на "Мустанге" задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке. При этом депутат якобы пытался скрыться с места ДТП.

Второй участник ДТП начал снимать Юрченко, но тот набросился на него с кулаками и вырвал телефон, сообщает издание.

По информации журналистов, патрульные полицейские, которые приехали на вызов, заподозрили, что Юрченко находится в наркотическом опьянении и повезли его на освидетельствование. "Результат теста это подтвердил", – говорится в сообщении. Депутат отказался комментировать журналистам инцидент.

Информацию о том, что Юрченко был под наркотиками, обнародовали также львовское издание varta1 и депутат Гео Лерос.

Вадим Ребрина

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