"Бешеное животное" и "брехло". Лерос и Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады
Нардеп Юрченко утверждает, что из-за госпитализации после потасовки с коллегой Леросом не сможет проголосовать на рассмотрении бюджета
В кулуарах Верховной Рады подрались исключенный из фракции Слуга народа нардеп Гео Лерос и подозреваемый в коррупции депутат СН Александр Юрченко.
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Оба участника конфликта обвиняют друг друга в агрессии на своих страницах в Facebook.
"Вчера со взяточника Юрченко, как с собаки сняли браслет, сегодня эта бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями", – написал Лерос.
Юрченко ж написал, что около 11:30 на него в Верховной Раде напал "брехло и провокатор Гео Лерос".
"Указанными незаконными действиями совершено препятствование моей депутатской деятельности – из-за госпитализации я лишен возможности голосовать за госбюджет", – добавил депутат.
Лерос также опубликовал видео, на котором Юрченко обвиняет его в нападении. На кадрах видно, что у Юрченко небольшая капля крови на лице и припухшая бровь. Он говорит, что вызвал правоохранителей.
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В YouTube также публикуют видео возможного начала конфликта. На нем Юрченко, общаясь с журналистами у входа в Раду, назвал Лероса "Део Ланосом". Лерос был рядом, положил руку на шею оппоненту и сказал: "Иди сюда".
Также в YouTube публикуют некачественное видео самой потасовки. LIGA.net не может верифицировать эти кадры.
- 1 сентября Лероса исключили из фракции СН после его публичной критики президента Владимира Зеленского.
- Юрченко является подозреваемым в получении взятки. 3 ноября с него сняли электронный браслет.
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