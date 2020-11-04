С подозреваемого в получении взятки депутата Юрченко сняли электронный браслет

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил меру пресечения подозреваемому в получении взятки депутату Слуги народа Александру Юрченко, но принял решение снять с него электронный браслет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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3 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия меры пресечения до 3 января 2021 г.

Юрченко обязан по первому вызову являться в НАБУ, прокуратуру, суд; не выезжать из Киева без разрешения детектива, сообщать об изменении своего места проживания и работы; воздерживаться от общения с указанным в постановлении лицом; сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Информацию о снятии браслета подтвердил сам Юрченко в Facebook.

13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко. Их подозревают в получении взятки. По словам депутата Гео Лероса, взятка составляла $13 000 из $200 000, которые Юрченко якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала проект подозрения Юрченко.

21 сентября ВАКС заключил депутата под стражу на срок до 9 ноября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 3 001 656 грн. Юрченко внес залог и вышел на свободу.

Вадим Ребрина

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