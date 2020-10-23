"Тупое животное" и "мерзавец". Притула и Дубинский поругались в прямом эфире – видео

Нардеп фракции Слуга народа Александр Дубинский, который также возглавляет список СН на выборы в Киевоблсовет, поругался с кандидатом в мэры столицы от партии Голос Сергеем Притулой. Инцидент произошел в эфире программы Право на владу на 1+1.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дубинский спросил у Притулы, который присоединился к эфиру по видеосвязи, сколько линий метро в Киеве. Однако тот отказался отвечать на вопрос, назвал оппонента "абсолютным мерзавцем" и обвинил в создании фейков о Майдане.

Дубинский в ответ назвал Притулу "тупым животным". После этого они начали говорить одновременно, слышны были лишь мысли Дубинского о некомпетентности Притулы.

Смотрите также: С матом и криками. Глава Харьковской ОГА и облсовет повздорили из-за больниц – видео

Закончился диалог политиков так:

– Та заткнись! Тебе что Коломойский разрешил со мной разговаривать? – крикнул Притула.

– Я ж Вам не "тыкаю", хоть Вы и животное, – ответил Дубинский.

– Еще б не хватало, чтобы ты мне "тыкал".

Поле этого перепалку прервала ведущая шоу.

Вчера сообщалось, что адвокат Дубинского назвала фейками ряд расследований о нардепе и заявила об информкампании против него. Она связала с "кампанией" журналиста-расследователя Дениса Бигуса, структуры американского инвестора Джорджа Сороса и Центр противодействия коррупции. Бигус отрицает аргументы юристки.

Читайте также статью: Медиакиллер Коломойского, пиарщик Арбузова, политик Зеленского. Кто такой Дубинский