Дубинский возглавил список Слуги народа в Киевоблсовет, в списке – шестеро сотрудников 1+1

Слуга народа ведет в Киевоблсовет шестерых сотрудников 1+1

На сайте ЦИК обнародовали список кандидатов от Слуги народа в депутаты Киевского областного совета. Список возглавил бывший журналист 1+1, народный депутат фракции СН Александр Дубинский.

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Среди кандидатов также: корреспондент 1+1 Продакшн Владимир Тимофийчук (четвертый номер), журналист Игорь Колтунов (9), продюсер Алена Шерепа (14), редактор Наталья Книга (17) и администратор управления журналистских проектов Олеся Шерепа (44).

11 ноября 2019 г Bihus.info опубликовали расследование о Дубинском, в котором сообщается, что его семья владеет 17 автомобилями и 24 квартирами.

В январе 2020 г Дубинский задекларировал три автомобиля общей стоимостью около 2,8 млн грн, которые ему подарила мать.

В новом расследовании Bihus.info говорится, что Дубинский, который во время Майдана работал на 1+1, якобы стоит за фейками по дискредитации протестов, в том числе о "проститутках на Майдане" в 2013 году.

Согласно сентябрьскому опросу Рейтинга, если бы местные выборы состоялись в сентябре 2020 года, в облсоветах (и киевский горсовет) больше всего мест взяли бы Слуга народа, Оппозиционная платформа/За життя, Европейская солидарность, Батькивщина, а также За будущее.

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Вадим Ребрина

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