Какие партии соберут голоса украинцев на местных выборах: опрос за месяц до голосования

56% среди опрошенных украинцев заявили, что обязательно примут участие в местных выборах, колеблются 20%, а не хотят идти голосовать 15% респондентов

Если бы местные выборы состоялись в сентябре 2020 года, в облсоветах (и киевский горсовет) больше всего мест взяли бы следующие партии: президентская Слуга народа, пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, ныне оппозиционные Европейская солидарность и Батькивщина, а также За будущее, чей лидер Игорь Палица является соратником олигарха Игоря Коломойского. Об этом свидетельствуют данные агрегированного опроса группы Рейтинг.

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Такой рейтинг партий на местных выборах является суммой всех результатов политических сил на выборах в облсовет каждой области. Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждой облсовета (в Киеве горсовета). Совокупно в рейтинг попало 65 различных партий, из которых подавляющее большинство – местные, которые баллотируются в один или несколько облсоветов.

Рейтинг симпатий среди тех украинцев, кто намерен принять участие в выборах и уже определился, за кого голосовать:

Слуга народа – 15,5%

Европейская солидарность – 11,4%

ОПЗЖ – 11,4%

Батькивщина – 8,3%

За будущее – 6,2%

Радикальная партия – 4,9%

Наш край – 3,1%

УДАР – 3,1%

Свобода – 3,0%

Партия Шария – 2,5%

Сила и честь – 2,0%

Пропозиция – 1,8%

Голос – 1,8%

Победа Пальчевского – 1,7%

Суммарный рейтинг других партий – 23,4%

Большинство опрошенных (60-70%) считают, что для партий на местном уровне более важно иметь а) сильного местного лидера, чем известного национального, б) опытных политиков, чем "новых лиц", в) хорошую команду, чем сильного лидера.

59% считают, что для партии на местном уровне важнее социально-экономические инициативы, чем идеологическая позиция (14%).

34% считают, что для местной партии важнее, чтобы она поддерживала курс президента Владимира Зеленского, а 26% – чтобы она была в оппозиции к нему. Для почти 40% опрошенных фактор поддержки власти не важен при выборе.

Опрос по методу телефонного интервью с использованием компьютера проведен 25-28 сентября 2020 года среди 5000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 1,4%.

Данные опроса Деминициатив/Разумкова за август: Слуга народа – 29,5%, ОПЗЖ – 21,7%, Евросолидарность – 15,5%, Батькивщина – 11,5%.

Данные опроса КМИС за середину сентября: Слуга народа – 21,5%, Евросолидарность – 17,8%, ОПЗЖ – 16,3%, Батькивщина – 8,7%.

25 октября в Украине состоятся местные выборы.

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Евгений Пилипенко

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