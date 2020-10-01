Какие партии соберут голоса украинцев на местных выборах: опрос за месяц до голосования
56% среди опрошенных украинцев заявили, что обязательно примут участие в местных выборах, колеблются 20%, а не хотят идти голосовать 15% респондентов
Если бы местные выборы состоялись в сентябре 2020 года, в облсоветах (и киевский горсовет) больше всего мест взяли бы следующие партии: президентская Слуга народа, пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, ныне оппозиционные Европейская солидарность и Батькивщина, а также За будущее, чей лидер Игорь Палица является соратником олигарха Игоря Коломойского. Об этом свидетельствуют данные агрегированного опроса группы Рейтинг.
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Такой рейтинг партий на местных выборах является суммой всех результатов политических сил на выборах в облсовет каждой области. Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждой облсовета (в Киеве горсовета). Совокупно в рейтинг попало 65 различных партий, из которых подавляющее большинство – местные, которые баллотируются в один или несколько облсоветов.
Рейтинг симпатий среди тех украинцев, кто намерен принять участие в выборах и уже определился, за кого голосовать:
Слуга народа – 15,5%
Европейская солидарность – 11,4%
ОПЗЖ – 11,4%
Батькивщина – 8,3%
За будущее – 6,2%
Радикальная партия – 4,9%
Наш край – 3,1%
УДАР – 3,1%
Свобода – 3,0%
Партия Шария – 2,5%
Сила и честь – 2,0%
Пропозиция – 1,8%
Голос – 1,8%
Победа Пальчевского – 1,7%
Суммарный рейтинг других партий – 23,4%
Большинство опрошенных (60-70%) считают, что для партий на местном уровне более важно иметь а) сильного местного лидера, чем известного национального, б) опытных политиков, чем "новых лиц", в) хорошую команду, чем сильного лидера.
59% считают, что для партии на местном уровне важнее социально-экономические инициативы, чем идеологическая позиция (14%).
34% считают, что для местной партии важнее, чтобы она поддерживала курс президента Владимира Зеленского, а 26% – чтобы она была в оппозиции к нему. Для почти 40% опрошенных фактор поддержки власти не важен при выборе.
Опрос по методу телефонного интервью с использованием компьютера проведен 25-28 сентября 2020 года среди 5000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 1,4%.
- Данные опроса Деминициатив/Разумкова за август: Слуга народа – 29,5%, ОПЗЖ – 21,7%, Евросолидарность – 15,5%, Батькивщина – 11,5%.
- Данные опроса КМИС за середину сентября: Слуга народа – 21,5%, Евросолидарность – 17,8%, ОПЗЖ – 16,3%, Батькивщина – 8,7%.
- 25 октября в Украине состоятся местные выборы.
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