На местных выборах готовы голосовать большинство украинцев – опрос

По данным опроса, 57% опрошенных считают, что местные выборы в целом будут честными

Подавляющее большинство граждан (82%) собирается участвовать в голосовании на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда Деминициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

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6,1% респондентов не намерены голосовать на местных выборах.

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57% опрошенных считают, что выборы в целом будут честными: 16% респондентов уверены – выборы пройдут без нарушений, еще 41% полагают, что отдельные нарушения не повлияют на конечный результат.

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Почти четверть граждан (23%) предполагают – результаты выборов могут быть сфабрикованными, а 6% уверены, что полностью подтасованы.

Почти 14% респондентов не смогли определиться с ответом.

Наиболее уверены в честности выборов жители запада: 26% убеждены, что все будет честно, еще 42% полагают – нарушения не повлияют на результат.

Больше недоверия к честности процесса местных выборов отмечается среди респондентов, проживающих в восточных областях. 31% предполагают, что результаты могут быть подтасованы. 13,5% уверены, что выборы будут сфальсифицированы.

Опрос проводился с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Демократических инициатив и Центра Разумкова за август, в случае досрочных выборов в Верховную Раду за партию СН проголосовали бы 29,5% украинцев, ОПЗЖ - 21,7%, ЕС - 15,5%, Батькивщина - 11,5%. По данным опроса

9 сентября Рейтинг опубликовал исследование, согласно которому в Верховную Раду прошли бы пять партий - СН, ОПЗЖ, ЕС, Батькивщина и Радикальная партия.

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Арина Толина

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