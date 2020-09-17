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На местных выборах за Слугу народа готовы голосовать только 16% по всей стране — опрос

17.09.2020, 13:54
На местных выборах за Слугу народа готовы голосовать только 16% по всей стране — опрос - Фото
День выборов (фото - ЕРА)

По данным опроса Рейтинга, по сравнению с президентскими выборами 2019 ожидания фальсификаций на выборах значительно снизились

В рейтинге партий на местных выборах лидируют Слуга народа, ОПЗЖ и Евросолидарность. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования группы Рейтинг. 

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Наибольший рейтинг у группы локальных партий, который баллотируются в один или несколько областных советов — за них готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

СН  16%,

ОПЗЖ  11,9%

Евросолидарность  11,3%

Батькивщину  8,2%

За будущее  5,8%

Радикальную партию Олега Ляшко  4,7%.

За все остальные политические силы готовы проголосовать меньше 4% избирателей.

52% украинцев считают, что выборы пройдут с незначительными фальсификациями. 22% думают, что они будут значительными, 20%  вообще их не ожидают. Уточняется, что по сравнению с президентскими выборами 2019 ожидания фальсификаций на выборах значительно снизились.

Опрос проводился 12 - 15 сентября 2020. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего были опрошены 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. 

  • По данным опроса Демократических инициатив и Центра Разумкова за август, в случае досрочных выборов в Верховную Раду за партию СН проголосовали бы 29,5% украинцев, ОПЗЖ - 21,7%, ЕС - 15,5%, Батькивщина - 11,5%.
  • Ранее Рейтинг опубликовал исследование, согласно которому в Верховную Раду прошли бы пять партий - СН, ОПЗЖ, ЕС, Батькивщина и Радикальная партия.

Станислав Стороженко
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