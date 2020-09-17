На местных выборах за Слугу народа готовы голосовать только 16% по всей стране — опрос
По данным опроса Рейтинга, по сравнению с президентскими выборами 2019 ожидания фальсификаций на выборах значительно снизились
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Наибольший рейтинг у группы локальных партий, который баллотируются в один или несколько областных советов — за них готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.
СН — 16%,
ОПЗЖ — 11,9%
Евросолидарность — 11,3%
Батькивщину — 8,2%
За будущее — 5,8%
Радикальную партию Олега Ляшко — 4,7%.
За все остальные политические силы готовы проголосовать меньше 4% избирателей.
52% украинцев считают, что выборы пройдут с незначительными фальсификациями. 22% думают, что они будут значительными, 20% — вообще их не ожидают. Уточняется, что по сравнению с президентскими выборами 2019 ожидания фальсификаций на выборах значительно снизились.
Опрос проводился 12 - 15 сентября 2020. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего были опрошены 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.
- По данным опроса Демократических инициатив и Центра Разумкова за август, в случае досрочных выборов в Верховную Раду за партию СН проголосовали бы 29,5% украинцев, ОПЗЖ - 21,7%, ЕС - 15,5%, Батькивщина - 11,5%.
- Ранее Рейтинг опубликовал исследование, согласно которому в Верховную Раду прошли бы пять партий - СН, ОПЗЖ, ЕС, Батькивщина и Радикальная партия.
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