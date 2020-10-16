С матом и криками. Глава Харьковской ОГА и облсовет повздорили из-за больниц – видео

Глава Харьковской облгосадминистрации и кандидат в мэры Харькова от Слуги народа Алексей Кучер повздорил с замглавы местного облсовета Владимиром Скоробогачем. Инцидент произошел во время обсуждения вопроса больниц для пациентов с коронавирусом на сессии облсовета.

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Чиновники обвиняли друг друга в бездеятельности, говорили оппонентам, что они "городят х**ню", "них**а не делают", что-то "д**чат", "занимаются болтовней".

Кучер также обвинил в бездеятельности депутата облсовета и главу правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха.

Булах в ответ сказал: "Хочу напомнить нашему губернатору, что тут не КВН и не "Голубой огонек" какой-то".

Вчера, 15 октября, Харьков внесли в красную карантинную зону. Новые ограничения вступят в силу с понедельника, 19 октября.

Кучер заявил, что в Харькове будет работать транспорт, рестораны и ТРЦ, несмотря на красную зону.

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