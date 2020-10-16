С матом и криками. Глава Харьковской ОГА и облсовет повздорили из-за больниц – видео

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В Харьковском облсовете возникла перепалка с руганью время обсуждения больниц для пациентов с коронавирусом

Глава Харьковской облгосадминистрации и кандидат в мэры Харькова от Слуги народа Алексей Кучер повздорил с замглавы местного облсовета Владимиром Скоробогачем. Инцидент произошел во время обсуждения вопроса больниц для пациентов с коронавирусом на сессии облсовета.

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Чиновники обвиняли друг друга в бездеятельности, говорили оппонентам, что они "городят х**ню", "них**а не делают", что-то "д**чат", "занимаются болтовней".

Кучер также обвинил в бездеятельности депутата облсовета и главу правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха.

Булах в ответ сказал: "Хочу напомнить нашему губернатору, что тут не КВН и не "Голубой огонек" какой-то".   

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Видео – Суспільне Харків

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Теги: Харьков, перепалка, больницы, Алексей Кучер, коронавирус, владимир скоробагач
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