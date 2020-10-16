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Красная зона карантина. В Харькове будет работать транспорт, рестораны и ТРЦ – глава ОГА

16.10.2020, 07:09
Красная зона карантина. В Харькове будет работать транспорт, рестораны и ТРЦ – глава ОГА - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В городе прекратят работу кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы с 19 октября

Несмотря на то, что Харьков с 19 октября попадает в красную карантинную зону, общественный транспорт в городе будет продолжать работать в обычном режиме. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

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"Транспорт мы не останавливаем. Заведения питания будут работать до 20:00, мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы", – отметил Кучер.

По его словам, торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00.

Кучер уточнил, что будет запрещены посещения получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Минздрав напомнил об ограничениях в карантинных зонах в связи с ростом количества больных COVID-19.

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Карантинные зоны

  • 15 октября сообщалось, что в связи ростом инфицированных COVID-19 в красную карантинную зону внесли Харьков.
  • 15 октября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на большинстве административных территорий, которые попали в красную зону эпидемиологической опасности, не будут останавливать общественный транспорт.

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Арина Толина
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