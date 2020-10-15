В большинстве пунктов красной зоны общественный транспорт останавливать не будут – Ляшко

Согласно постановлению Кабмина, в красной зоне запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов

На большинстве административных территорий, которые попали в красную зону эпидемиологической опасности, не будут останавливать общественный транспорт. В некоторых регионах будут продолжать работу детсады. Об этом на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"В большинстве озвученных мной административных территорий было принято решение не останавливать общественный транспорт. В некоторых админтерриториях будут работать детские сады, в некоторых — не будут останавливать заведения торговли", – сказал он.

По словам Ляшко с полным перечнем ограничений, которые не будут применяться, хотя должны, согласно постановлению Кабмина, можно будет позже ознакомиться на сайтах правительства и Минздрава.

Сейчас в красной зоне запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

В Харькове, который с понедельника попадает в красную зону, уже заявили, что не собираются останавливать общественный транспорт и закрывать общепит.

Первый заместитель мэра города Игорь Терехов сказал, что транспорт будет работать в полном объеме, сообщает пресс-служба горсовета.

По его словам, также в Харькове не будут закрывать рынки, продовольственные магазины и заведения общественного питания.

16 сентября на заседании Кабмина приняли решение, что красный уровень опасности будет устанавливаться по совместному решению Государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение пяти дней подряд и превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения за 14 дней более чем в пять раз.

13 октября Ляшко сказал, что требования к красной зоне будут изменены.







Вадим Ребрина

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