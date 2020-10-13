COVID-19. Минздрав изменит требования к красной зоне и перепрофилирует госпитали МВД

Главный санврач Виктор Ляшко назвал госпитали МВД и СБУ "потенциальным резервом коек" для пациентов с COVID-19

С учетом роста коронавирусных больных Минздрав рассматривает возможность перепрофилирования госпиталей МВД и СБУ, а также изменения требований к красной зоне карантина по регионам. Об этом в эфире Громадського радио заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"В первую очередь мы ищем возможности, как и где перепрофилировать заведения. Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения институтов Академии медицинских наук, больниц ведомственных служб, таких как Укрзализныця, Государственное управление делами, госпитали МВД, СБУ, Госпогранслужбы, это все потенциально наш резерв коек, которые мы можем разворачивать", – отметил Ляшко.

По его словам, на совещании у президента озвучивался вопрос о местах, где возможно разворачивать дополнительно госпитали уже за пределами учреждений здравоохранения, это в первую очередь в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

"Мы сейчас отказываемся от одного из индикаторов, который говорил о том, что на красный уровень опасности попадают регионы, в которых в пять раз средний по стране уровень заболеваемости. Сейчас это будет четкая цифра – 320 случаев последние 14 дней на определенное количество населения", – уточнил Ляшко.

Он добавил, что если Киев будет попадать в эти показатели, то будет заслушиваться комиссия ТЭБ и ЧС, которая собирается каждый четверг, и совместно с КГГА будут выбирать из перечня ограничения, которые применят в столице.

В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

16 сентября на заседании Кабмина приняли решение, что красный уровень опасности будет устанавливаться по совместному решению Государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС в случае:

загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение пяти дней подряд;

превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения за 14 дней более чем в пять раз.

Ранее Ляшко заявлял, что 13 октября Минздрав на заседании Кабмина предложит продлить введенный из-за эпидемии коронавируса карантин до конца года.

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Арина Толина

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