В Киеве больницы НАН будут принимать зараженных COVID-19

По данным Минздрава, в Киеве перепрофилировали всего 2266 койко-мест

В связи с ростом больных COVID-19 Академия медицинских наук приняла решение перепрофилировать 500 койко-мест дополнительно для Киева. Об этом в интервью Украинской правде заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Следует понимать, что больные COVID-19 – это не только здоровые люди, заболевшие COVID-19. У большинства больных, которые госпитализируются с коронавирусной болезнью, тяжелое течение из-за сопутствующих хронических заболеваний", – пояснил Ляшко.

По его словам, в Академии медицинских наук есть институты определенного профиля.

"Когда мы говорим, например, о кардиологической патологии среди больных COVID-19, то у нас есть профильный институт, который готов принимать этих больных. И, мало того, что лечить их от COVID-19, да еще и параллельно вытягивать от хронических болезней", – объяснил Ляшко.

По его словам, в Киеве перепрофилировали 2266 койко-мест.

"Еще, как минимум, столько же можно сделать при экстренных ситуациях", – уточнил Ляшко.

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 – 5397 человек.

Ляшко заявил, что жесткий карантин из-за эпидемии COVID-19 в Украине введут, если в Минздраве будут видеть, что заполненность лечебных заведений больными коронавирусом приближается к 100%

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Арина Толина

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