Коронавирус. Харьков внесли в красную зону – глава ОГА

Ограничения должны вступить в силу с 19 октября

В связи ростом инфицированных COVID-19 в красную карантинную зону внесли Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

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"Все серьезно. В красной зоне: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской, Первомайский районы", – отметил он.

В красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, торговых центров и развлекательных заведений, общественного транспорта.

Предварительно, ограничения вступят в силу с 19 октября.

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Киеве (445), Харьковской (665), Львовской (332) и Сумской (271) областях.

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Арина Толина

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