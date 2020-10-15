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Коронавирус. Харьков внесли в красную зону – глава ОГА

15.10.2020, 18:37
Коронавирус. Харьков внесли в красную зону – глава ОГА - Фото
Иллюстрация: скриншот из видео пресс-службы Одесского горсовета

Ограничения должны вступить в силу с 19 октября

В связи ростом инфицированных COVID-19 в красную карантинную зону внесли Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

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"Все серьезно. В красной зоне: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской, Первомайский районы", – отметил он.

В красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, торговых центров и развлекательных заведений, общественного транспорта.

Предварительно, ограничения вступят в силу с 19 октября.

  • За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Киеве (445), Харьковской (665), Львовской (332) и Сумской (271) областях. 

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Арина Толина
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