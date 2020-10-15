Коронавирус. Харьков внесли в красную зону – глава ОГА
15.10.2020, 18:37
Иллюстрация: скриншот из видео пресс-службы Одесского горсовета
Ограничения должны вступить в силу с 19 октября
В связи ростом инфицированных COVID-19 в красную карантинную зону внесли Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
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"Все серьезно. В красной зоне: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской, Первомайский районы", – отметил он.
В красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, торговых центров и развлекательных заведений, общественного транспорта.
Предварительно, ограничения вступят в силу с 19 октября.
- За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Киеве (445), Харьковской (665), Львовской (332) и Сумской (271) областях.
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