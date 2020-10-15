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COVID-19. Киев и три области лидируют по суточной заболеваемости – эпидемия в регионах

15.10.2020, 08:55
COVID-19. Киев и три области лидируют по суточной заболеваемости – эпидемия в регионах - Фото
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook

В Украине снизилось число выявленных заболевших за сутки в сравнении с предыдущим днем. Больше всего новых пациентов – в Харьковской области и Киеве

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Киеве (445), Харьковской (665), Львовской (332) и Одесской (302) областях. Данные о развитии эпидемии COVID-19 предоставлены Советом нацбезопасности и обороны.

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При этом во всей Украине снизилась выявленная суточная заболеваемость – появилось новых 5062 больных COVID-19 (днем ранее – 5590). За все время эпидемии в стране зарегистрировали 281 239 заболевших, 5302 умерших и 119 650 выздоровевших.

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Динамика эпидемии по регионам:

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Киев – 28 957 заболевших (445 за сутки);

Харьковская – 26 913 (651);

Львовская – 23 806 (332);

Одесская – 17 511 (302);

Черновицкая – 17 004 (176);

Тернопольская – 16 700 (222);

Ивано-Франковская – 15 955 (190);

Ровенская – 15 186 (160);

Киевская – 11 978 (227);

Закарпатская – 11 305 (136);

Волынская – 10 320 (180);

Хмельницкая – 9684 (193);

Днепропетровская – 9834 (220);

Житомирская – 9130 (269);

Винницкая – 7941 (96);

Сумская – 7983 (271);

Донецкая – 6491 (244);

Черниговская – 6179 (141);

Черкасская – 6157 (110);

Запорожская – 6012 (112);

Полтавская – 5226 (133);

Николаевская – 5207 (155);

Херсонская – 2195 (83);

Луганская – 2125 (110);

Кировоградская – 1440 (44).

Нет данных с временно оккупированного Россией Крыма и части территорий Донбасса.

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Марк Сировой
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