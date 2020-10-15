COVID-19. Киев и три области лидируют по суточной заболеваемости – эпидемия в регионах
В Украине снизилось число выявленных заболевших за сутки в сравнении с предыдущим днем. Больше всего новых пациентов – в Харьковской области и Киеве
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Киеве (445), Харьковской (665), Львовской (332) и Одесской (302) областях. Данные о развитии эпидемии COVID-19 предоставлены Советом нацбезопасности и обороны.
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При этом во всей Украине снизилась выявленная суточная заболеваемость – появилось новых 5062 больных COVID-19 (днем ранее – 5590). За все время эпидемии в стране зарегистрировали 281 239 заболевших, 5302 умерших и 119 650 выздоровевших.
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Динамика эпидемии по регионам:
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Киев – 28 957 заболевших (445 за сутки);
Харьковская – 26 913 (651);
Львовская – 23 806 (332);
Одесская – 17 511 (302);
Черновицкая – 17 004 (176);
Тернопольская – 16 700 (222);
Ивано-Франковская – 15 955 (190);
Ровенская – 15 186 (160);
Киевская – 11 978 (227);
Закарпатская – 11 305 (136);
Волынская – 10 320 (180);
Хмельницкая – 9684 (193);
Днепропетровская – 9834 (220);
Житомирская – 9130 (269);
Винницкая – 7941 (96);
Сумская – 7983 (271);
Донецкая – 6491 (244);
Черниговская – 6179 (141);
Черкасская – 6157 (110);
Запорожская – 6012 (112);
Полтавская – 5226 (133);
Николаевская – 5207 (155);
Херсонская – 2195 (83);
Луганская – 2125 (110);
Кировоградская – 1440 (44).
Нет данных с временно оккупированного Россией Крыма и части территорий Донбасса.
- 11 октября президент Владимир Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса.
- 13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.
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