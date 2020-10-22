Адвокат Дубинского заявила об информкампании против нардепа: связала с ней Бигуса и Сороса
Адвокат нардепа назвала расследования против Дубинского фейковыми
Против нардепа Слуги народа Александра Дубинского якобы ведется информационная кампания, за которой стоит журналист-расследователь Денис Бигус и структуры, связанные с американским инвестором Джорджем Соросом. Об этом вчера на пресс-конференции заявила адвокат Дубинского Татяьна Костина.
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Она назвала фейковыми несколько расследований о Дубинском. Адвокат утверждает, что Бигус давно ведет информкампанию против нардепа, а якобы помогает ему в этом общественная организация Центр противодействия коррупции и ее руководитель Виталий Шабунин.
Костина также утверждает, что Бигус "имеет прямое отношение" к организации Проект расследования коррупции и организованной преступности, которая якобы стоит за "провокациями" против Дубинского и связана со структурами Сороса.
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"Чувствуется прямая связь организаций провокаций против Дубинского со структурами, которые или непосредственно имеют отношение к Джорджу Соросу, или со структурами связанного с Соросом человека в Украине – Виктора Пинчука", – сказала она.
Адвокат также утверждает, что у Бигуса есть конфликт интересов с Дубинским, поскольку нардеп опубликовал информацию о якобы финансовых злоупотреблениях журналиста.
LIGA.net обратилась за комментариями к Бигусу, в ЦПК и Фонд Виктора Пинчука.
- Осенью 2019-го Bihus.info опубликовали расследование о Дубинском, в котором сообщается, что его семья владеет 17 автомобилями и 24 квартирами. Дубинский тогда объяснил, что все это имущество принадлежит его семье еще с конца 1990-х.
- В мае 2020-го журналисты Слідство.інфо писали, что Дубинский якобы пытается получить паспорт Румынии.
- 1 октября bihus.info сообщали, что Дубинский якобы стоял за фейком о "проститутках" на Майдане во время революции Достоинства.
- 2 октября ЦПК заявлял, что Дубинский якобы незадекларировал бизнес в Словакии.
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