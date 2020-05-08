Журналисты пишут, что Дубинский пытался получить паспорт ЕС. Он уходит от ответа

Нардеп Слуги народа Александр Дубинский весной 2017 года якобы подал заявку на получения гражданства Румынии. Об этом пишет Слідство.Інфо со ссылкой на источник, который "имеет связи в Министерстве юстиции Румынии".
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Источник издания сообщил, что Дубинский якобы подал внутренний и заграничный паспорта, а также свидетельство о рождении. Затем ему якобы выдали "справку о регистрации запроса в отделе гражданства румынского Минюста" и присвоили персональный номер.
Журналисты опубликовали фото документов Дубинского и якобы ту самую справку, в которой есть дата 12.05.2017 и набор цифр, но не указана фамилия нардепа. Получил ли политик паспорт – журналистам неизвестно.
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Сам Дубинский во время разговора с журналистами несколько раз не ответил на вопрос, действительно ли он подавал заявку. Однако заверил, что у него есть исключительно украинское гражданство.
После вопроса о том, есть ли у него румынские корни, которые позволяют получить паспорт по упрощенной процедуре, Дубинский бросил трубку.
Журналисты также отмечают, что сейчас в Румынии проходят антикоррупционные расследования о возможном способствовании чиновниками местного Минюста в 2017-2019 годах в получении паспорта людям, которые не имели румынских корней.
Также отмечается, что согласно украинскому законодательству, добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения украинского паспорта. Это в свою очередь грозит лишением депутатского мандата.
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