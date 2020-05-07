Главреда Слідство.Інфо вызывают в полицию из-за вопросов Дубинскому

Главную редакторку Слідство.Інфо Анну Бабинец вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля по информационному запросу, который издание отправило народному депутату от Слуги народа Александру Дубинскому. Об этом сообщается на сайте агентства.
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Допрос назначен на 13 мая в Главном следственном управлении Нацполиции.
В повестке приведен только номер уголовного производства без деталей, чего именно оно касается. Также указано, что речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК.
В другом письме полиция перечислила вопросы, на которые должно ответить агентство. Эти вопросы касаются запроса на информацию, направленного агентством Дубинскому в декабре 2019 года. Они касались возможных встреч с фигурантами дела об импичменте президента США Дональда Трампа - в частности, с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Журналисты отметили, что аналогичный запрос получил министр внутренних дел Арсен Аваков и еще 12 должностных лиц.
Бабинец сказала, что обязательно пойдет на допрос, который планирует снять на видео.
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