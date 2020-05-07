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Главреда Слідство.Інфо вызывают в полицию из-за вопросов Дубинскому

Главреда Слідство.Інфо вызывают в полицию из-за вопросов Дубинскому - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
07.05.2020, 22:17

Депутат от Слуги народа воспринял информационный запрос от журналистов как слежку и обратился в полицию

Главную редакторку Слідство.Інфо Анну Бабинец вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля по информационному запросу, который издание отправило народному депутату от Слуги народа Александру Дубинскому. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Допрос назначен на 13 мая в Главном следственном управлении Нацполиции.

В повестке приведен только номер уголовного производства без деталей, чего именно оно касается. Также указано, что речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК.

В другом письме полиция перечислила вопросы, на которые должно ответить агентство. Эти вопросы касаются запроса на информацию, направленного агентством Дубинскому в декабре 2019 года. Они касались возможных встреч с фигурантами дела об импичменте президента США Дональда Трампа - в частности, с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Журналисты отметили, что аналогичный запрос получил министр внутренних дел Арсен Аваков и еще 12 должностных лиц.

Бабинец сказала, что обязательно пойдет на допрос, который планирует снять на видео.

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  • 22 января Дубинский дал брифинг, на котором заявил, что Слідство.Інфо, отправив ему информационный запрос о встречах с Джулиани, якобы занимается незаконной слежкой за американскими гражданами. Депутат пообещал добиться того, чтобы этот запрос приобщили к уголовному делу о возможной незаконной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.
  • В марте ведущие мировые медиаструктуры встали на защиту Слідство.Інфо, назвав приобщение журналистского запроса к уголовному делу давлением на редакцию.



Вадим Ребрина
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