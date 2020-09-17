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В САП определили размер залога для подозреваемого во взятке депутата Юрченко

17.09.2020, 16:58
В САП определили размер залога для подозреваемого во взятке депутата Юрченко - Фото
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

О дате и времени заседания по избранию меры пресечения в САП сообщат дополнительно

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить для подозреваемого в получении взятки депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 6,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Там сообщили также, что провели допрос депутата в качестве подозреваемого и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения.

О дате и времени заседания по избранию меры пресечения в САП сообщат дополнительно.

Юрченко подозревают в получении взятки в $13 000 за внесение поправок в законопроект и в попытке получить $200 000 для подкупа других нардепов, чтобы они предложенные поправки поддержали в комитете.



Вадим Ребрина
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