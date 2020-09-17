В САП определили размер залога для подозреваемого во взятке депутата Юрченко

О дате и времени заседания по избранию меры пресечения в САП сообщат дополнительно

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить для подозреваемого в получении взятки депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 6,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Там сообщили также, что провели допрос депутата в качестве подозреваемого и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения.

О дате и времени заседания по избранию меры пресечения в САП сообщат дополнительно.

Юрченко подозревают в получении взятки в $13 000 за внесение поправок в законопроект и в попытке получить $200 000 для подкупа других нардепов, чтобы они предложенные поправки поддержали в комитете.

13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко Суд принял решение отправить Фищенко в СИЗО с альтернативой залога в 1,5 млн грн. Сегодня он внес залог . Ивана Фищенко. Он, по версии следствия, был посредником.

15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.

В тот же день генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для объявления подозрения депутату недостаточно доказательств.

Сегодня, 17 сентября, Венедиктова подписала подозрение нардепу.

Юрченко исключили из фракции Слуга народа.







Вадим Ребрина

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