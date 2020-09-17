Юрченко исключили из фракции Слуга народа
Сегодня в НАБУ депутату Александру Юрченко вручили подозрение в получении взятки
Депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции Слуга народа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
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"Руслан Стефанчук объявил об исключении народного депутата Александра Юрченко из состава депутатской фракции Слуга народа согласно решению фракции", - сказано в сообщении.
Сегодня в НАБУ Юрченко вручили подозрение в получении взятки в $13 000 за внесение поправок в законопроект и в попытке получить $200 000 для подкупа других нардепов, чтобы они предложенные поправки поддержали в комитете.
Ранее был задержан посредник, неофициальный помощник депутата Иван Фищенко. Его также подозревают в получении взятки. Суд принял решение отправить его в СИЗО с альтернативой залога в 1,5 млн грн. Сегодня Фищенко внес залог.
- 15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для объявления подозрения депутату недостаточно доказательств.
- НАБУ опубликовало записи прослушки Юрченко.
- Сегодня, 17 сентября, Венедиктова подписала подозрение нардепу.
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