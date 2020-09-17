Юрченко исключили из фракции Слуга народа

Сегодня в НАБУ депутату Александру Юрченко вручили подозрение в получении взятки

Депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции Слуга народа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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"Руслан Стефанчук объявил об исключении народного депутата Александра Юрченко из состава депутатской фракции Слуга народа согласно решению фракции", - сказано в сообщении.

Сегодня в НАБУ Юрченко вручили подозрение в получении взятки в $13 000 за внесение поправок в законопроект и в попытке получить $200 000 для подкупа других нардепов, чтобы они предложенные поправки поддержали в комитете.

Ранее был задержан посредник, неофициальный помощник депутата Иван Фищенко. Его также подозревают в получении взятки. Суд принял решение отправить его в СИЗО с альтернативой залога в 1,5 млн грн. Сегодня Фищенко внес залог.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для объявления подозрения депутату недостаточно доказательств.

НАБУ опубликовало записи прослушки Юрченко.

опубликовало Сегодня, 17 сентября, Венедиктова подписала подозрение нардепу.

Вадим Ребрина

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