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Юрченко исключили из фракции Слуга народа

17.09.2020, 16:25
Юрченко исключили из фракции Слуга народа - Фото
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня в НАБУ депутату Александру Юрченко вручили подозрение в получении взятки

Депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции Слуга народа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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"Руслан Стефанчук объявил об исключении народного депутата Александра Юрченко из состава депутатской фракции Слуга народа согласно решению фракции", - сказано в сообщении.

Сегодня в НАБУ Юрченко вручили подозрение в получении взятки в $13 000 за внесение поправок в законопроект и в попытке получить $200 000 для подкупа других нардепов, чтобы они предложенные поправки поддержали в комитете.

Ранее был задержан посредник, неофициальный помощник депутата Иван Фищенко. Его также подозревают в получении взятки. Суд принял решение отправить его в СИЗО с альтернативой залога в 1,5 млн грн. Сегодня Фищенко внес залог.

Вадим Ребрина
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