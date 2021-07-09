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Глава Слуги народа призвал Юрченко сложить мандат депутата за езду "под наркотиками"

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 21:14
Глава Слуги народа призвал Юрченко сложить мандат депутата за езду
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава политической партии Слуга народа Александр Корниенко призвал нардепа Александра Юрченко, которого якобы поймали на вождении в состоянии наркотического опьянения, сложить мандат. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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"Очередной инцидент с Юрченко вызывает только один вопрос: почему этот человек, который почти год назад стал фигурантом уголовного производства о взятке, до сих пор не получил законный приговор?" – сказал Корниенко.

Он напомнил, что Юрченко исключили из состава фракции СН 14 сентября 2020 года после скандала со взяткой.

"Еще тогда я предлагал ему добровольно сложить депутатский мандат, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод это сделать. Я призываю его сложить полномочия народного депутата по личному заявлению", – сказал Корниенко.

По его словам, Конституция предусматривает досрочное прекращение полномочий народного депутата после оглашения обвинительного приговора, но его пока нет.

Вадим Ребрина
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Слуга народа наркотики Александр Корниенко александр юрченко
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