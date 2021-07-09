Глава Слуги народа призвал Юрченко сложить мандат депутата за езду "под наркотиками"
Глава политической партии Слуга народа Александр Корниенко призвал нардепа Александра Юрченко, которого якобы поймали на вождении в состоянии наркотического опьянения, сложить мандат. Об этом сообщает пресс-служба партии.
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"Очередной инцидент с Юрченко вызывает только один вопрос: почему этот человек, который почти год назад стал фигурантом уголовного производства о взятке, до сих пор не получил законный приговор?" – сказал Корниенко.
Он напомнил, что Юрченко исключили из состава фракции СН 14 сентября 2020 года после скандала со взяткой.
"Еще тогда я предлагал ему добровольно сложить депутатский мандат, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод это сделать. Я призываю его сложить полномочия народного депутата по личному заявлению", – сказал Корниенко.
По его словам, Конституция предусматривает досрочное прекращение полномочий народного депутата после оглашения обвинительного приговора, но его пока нет.
- 13 сентября 2020-го появилась информация, что НАБУ разоблачило на взятке помощника Юрченко Ивана Фищенко. Бюро показало записи прослушки обоих, но генпрокурор Венедиктова заявила, что для объявления подозрения "недостаточно доказательств".
- Позднее она все же подписала подозрение: обоих фигурантов арестовали.
- Помощник вышел под залог в 1 млн грн, Юрченко – 3 млн грн.
- 17 сентября Юрченко исключили из фракции Слуга народа.
- 8 июля Юрченко попал в ДТП во Львове. СМИ пишут, что освидетельствование показало наличие в его крови наркотиков. Сам Юрченко инцидент пока не комментировал.
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