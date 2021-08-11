НАБУ: Дело подозреваемого во взяточничестве нардепа СН Юрченко передано в суд
11 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт против народного депутата от Слуги народа Александра Юрченко и его помощника Ивана Фищенко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Юрченко и Фищенко обвиняют в получении взятки и подстрекательстве к даче взятки.
В НАБУ напомнили, что летом 2020 года следователи получили информацию о существовании организованной группы, участники которой получают взятки за использование полномочий народных депутатов. Для установления всех участников группировки и документирования их деятельности НАБУ разработало спецоперацию и включение в состав группировки детектива "под прикрытием", который выполнял роль представителя иностранной компании.
Познакомившись с одним из участников группировки, детектив сообщил ему, что для инвестирования в Украину нужно принять несколько законодательных инициатив о предоставлении предприятиям по утилизации мусора "зеленого тарифа" на продажу электроэнергии и другого нормативного регулирования деятельности предприятия.
По данным следствия, после этого детектива познакомили с народным депутатом.
Во время встреч нардеп попросил передать ему через посредника $13 000 за внесение предложений в проект закона об управлении отходами, в потом – еще $200 000 для подкупа народных депутатов – членов соответствующего комитета Верховной Рады.
В начале августа детектив "под прикрытием" передал $13 000 через посредника.
26-27 августа соучастники планировали получить $200 000 в том числе для подкупа нардепов.
Однако НАБУ пришлось прекратить спецоперацию, поскольку участникам группы кто-то сообщил о документировании их деятельности.
По информации НАБУ, экспертиза подтвердила подлинность аудиозаписей разговоров, полученных во время спецоперации.
- 13 сентября 2020-го появилась информация, что НАБУ разоблачило на взятке помощника Юрченко Ивана Фищенко. Бюро показало записи прослушки обоих.
- По словам депутата Гео Лероса, взятка составляла $13 000 из $200 000, которые Юрченко якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
- 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение. В тот же день Юрченко исключили из фракции СН. Обоих фигурантов арестовали.
- Помощник вышел под залог в 1 млн грн, Юрченко – 3 млн грн.
Читайте также: Взятка в 1 млн грн. НАБУ сообщило о подозрении главе Харьковского облсовета – фото
Комментарии