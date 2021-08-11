НАБУ: Дело подозреваемого во взяточничестве нардепа СН Юрченко передано в суд

11 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт против народного депутата от Слуги народа Александра Юрченко и его помощника Ивана Фищенко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Юрченко и Фищенко обвиняют в получении взятки и подстрекательстве к даче взятки.

В НАБУ напомнили, что летом 2020 года следователи получили информацию о существовании организованной группы, участники которой получают взятки за использование полномочий народных депутатов. Для установления всех участников группировки и документирования их деятельности НАБУ разработало спецоперацию и включение в состав группировки детектива "под прикрытием", который выполнял роль представителя иностранной компании.

Познакомившись с одним из участников группировки, детектив сообщил ему, что для инвестирования в Украину нужно принять несколько законодательных инициатив о предоставлении предприятиям по утилизации мусора "зеленого тарифа" на продажу электроэнергии и другого нормативного регулирования деятельности предприятия.

По данным следствия, после этого детектива познакомили с народным депутатом.

Во время встреч нардеп попросил передать ему через посредника $13 000 за внесение предложений в проект закона об управлении отходами, в потом – еще $200 000 для подкупа народных депутатов – членов соответствующего комитета Верховной Рады.

В начале августа детектив "под прикрытием" передал $13 000 через посредника.

26-27 августа соучастники планировали получить $200 000 в том числе для подкупа нардепов.

Однако НАБУ пришлось прекратить спецоперацию, поскольку участникам группы кто-то сообщил о документировании их деятельности.

По информации НАБУ, экспертиза подтвердила подлинность аудиозаписей разговоров, полученных во время спецоперации.

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Наталия Медведева

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