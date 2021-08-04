Взятка в 1 млн грн. НАБУ сообщило о подозрении главе Харьковского облсовета – фото
Главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
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По версии следствия, в начале 2021-го глава Харьковского облсовета в сговоре со своим замом требовал и получил 1,05 млн грн взятки. За эти деньги они обещали оставить на должности директора одного коммунального предприятия, которое основано облсоветом, пишут в НАБУ.
Детективы утверждают, что чиновники в течение первого полугодия 2021-го получили деньги четырьмя траншами, в том числе через посредника-адвоката.
Подозрение Товмасяну объявлено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК). Самая суровая санкция статьи – до четырех лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения главе Харьковского облсовета.
- На осенних выборах 2020-го Товмасян был избран в облсовет от партии Слуга народа. 11 декабря избран главой совета.
- 22 июля 2021 детективы НАБУ сообщили заму Товмасяна и его "сообщнику-адвокату" о подозрении в получении взятки 1 млн грн. По данным Слово и дело, по делу подозревают зама Товмасяна Андрея Малыша, который представляет партию ОПЗЖ.
- 25 июля зама Товмасяна арестовали, 29 июля ZN.ua сообщало, что он вышел из СИЗО под залог 4,7 млн грн.
- 26 июля Товмасян сообщил, что по делу проходили обыски в облсовете и по месту его проживания.
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