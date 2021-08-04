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Взятка в 1 млн грн. НАБУ сообщило о подозрении главе Харьковского облсовета – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 16:05
Взятка в 1 млн грн. НАБУ сообщило о подозрении главе Харьковского облсовета – фото - Фото
Артур Товмасян (фото - Артур Товмасян, Facebook)

Главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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По версии следствия, в начале 2021-го глава Харьковского облсовета в сговоре со своим замом требовал и получил 1,05 млн грн взятки. За эти деньги они обещали оставить на должности директора одного коммунального предприятия, которое основано облсоветом, пишут в НАБУ.

Детективы утверждают, что чиновники в течение первого полугодия 2021-го получили деньги четырьмя траншами, в том числе через посредника-адвоката.

Подозрение Товмасяну объявлено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК). Самая суровая санкция статьи – до четырех лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения главе Харьковского облсовета.

Марк Сировой
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Слуга народа набу взятка подозрение харьковский облсовет Артур Товмасян
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