Взятка в 1 млн грн. НАБУ сообщило о подозрении главе Харьковского облсовета – фото

Главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По версии следствия, в начале 2021-го глава Харьковского облсовета в сговоре со своим замом требовал и получил 1,05 млн грн взятки. За эти деньги они обещали оставить на должности директора одного коммунального предприятия, которое основано облсоветом, пишут в НАБУ.

Детективы утверждают, что чиновники в течение первого полугодия 2021-го получили деньги четырьмя траншами, в том числе через посредника-адвоката.

Подозрение Товмасяну объявлено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК). Самая суровая санкция статьи – до четырех лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения главе Харьковского облсовета.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.