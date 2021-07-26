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Глава Харьковского облсовета о своем аресте: Обыски были, но я на рабочем месте

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 10:50
Глава Харьковского облсовета о своем аресте: Обыски были, но я на рабочем месте - Фото
Артур Товмасян (скриншот с видео - facebook.com_artur.tovmasiian)

Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян заявил, что находится сейчас на рабочем месте, а сам совет работает в обычном режиме. Об этом он рассказал в Facebook.

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"Могу подтвердить, что обыски в помещении совета и по месту моего проживания действительно были. Никаких препятствий детективам никто не создавал", – отметил Товмасян.

Он также подчеркнул, что досрочное расторжение контрактов с руководителями коммунальных предприятий относится к полномочиям постоянных профильных комиссий и областного совета – решения принимаются на сессии коллективно. 

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что заместитель Товмасяна и его сообщник-адвокат за 1 млн грн "обещали" оставить на должности директора одного коммунального предприятия.  

Сегодня САП заявила, что сообщника арестовали до 20 сентября с правом внесения залога 713 700 грн. Вчера аналогичное заявление об аресте было сделано САП по заместителю Товмасяна.

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Дарья Мостовая
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обыски взятка арест опровержение харьковский облсовет Артур Товмасян
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