Глава Харьковского облсовета о своем аресте: Обыски были, но я на рабочем месте

Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян заявил, что находится сейчас на рабочем месте, а сам совет работает в обычном режиме. Об этом он рассказал в Facebook.

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"Могу подтвердить, что обыски в помещении совета и по месту моего проживания действительно были. Никаких препятствий детективам никто не создавал", – отметил Товмасян.

Он также подчеркнул, что досрочное расторжение контрактов с руководителями коммунальных предприятий относится к полномочиям постоянных профильных комиссий и областного совета – решения принимаются на сессии коллективно.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что заместитель Товмасяна и его сообщник-адвокат за 1 млн грн "обещали" оставить на должности директора одного коммунального предприятия.

Сегодня САП заявила, что сообщника арестовали до 20 сентября с правом внесения залога 713 700 грн. Вчера аналогичное заявление об аресте было сделано САП по заместителю Товмасяна.

22 июля 2021 года Специализированная антикорпрокуратура сообщила, что детективы НАБУ разоблачили заместителя Товмасяна на получении взятки 1 млн 50 тыс грн.

25 июля в САП сообщили о его аресте.

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Дарья Мостовая

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