Руководителей парков Голосеевский и Конча-Заспа задержали на взятке – прокуратура

В Киеве на вероятной взятке задержали руководителя Голосеевского парка, а также руководителя лесопаркового хозяйства Конча-Заспы. Предполагается, что они требовали от предпринимателя деньги за оборудование веревочного парка, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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По данным следствия, руководитель лесопарковой зоны в Конча-Заспе якобы требовал от бизнесмена $4000 за то, что веревочный парк будет находиться на территории комплекса. А руководитель Голосеевского парка якобы требовал от этого же бизнесмена 54 000 грн за "ускорение" заключения договора по этому вопросу.

Оба фигуранта были задержаны во время получения взяток, сообщила прокуратура. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения в получении неправомерной выгоды, а также будет избрана мера пресечения.

При этом, нардеп Слуги народа Дмитрий Гурин в Facebook допустил, что задержание руководителя Голосеевского парка могло произойти из-за его конфликта с застройщиками лесов, которые входят в состав Голосеевского парка.

В феврале 2019 года столичный суд запретил стройку в Голосеевском парке.

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Дарья Мостовая

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