Возле ботанического сада в Голосеевском парке Киева вырубили 17 вековечных дубов: фото

На территории Голосеевского парка неподалеку от ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования Украины группой лиц было незаконно вырублено 17 вековечных дубов. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Сейчас прокуратура открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 246 УК (незаконная вырубка деревьев на территориях природно-заповедного фонда).

В октябре 2019 года парламент запретил сплошные вырубки леса в Карпатах.

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Дарья Мостовая

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