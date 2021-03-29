Возле ботанического сада в Голосеевском парке Киева вырубили 17 вековечных дубов: фото
29.03.2021, 11:53
Голосеевский парк. Иллюстративное фото: depositphotos.com
На территории Голосеевского парка неподалеку от ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования Украины группой лиц было незаконно вырублено 17 вековечных дубов. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
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Сейчас прокуратура открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 246 УК (незаконная вырубка деревьев на территориях природно-заповедного фонда).
- В октябре 2019 года парламент запретил сплошные вырубки леса в Карпатах.
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