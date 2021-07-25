Подозрение во взятке. Замглавы Харьковского облсовета взяли под стражу – САП

Замглавы Харьковского областного совета вчера, 24 июля 2021 года, был взят под стражу по решению Высшего антикоррупционного суда, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Замглавы Харьковского облсовета был задержан 22 июля, когда, по версии НАБУ и САП, вместе с адвокатом получал последнюю часть взятки от директора одного из харьковских коммунальных предприятий. В обмен на 1 млн 50 тыс грн директору якобы обещали не увольнять его с занимаемой должности.

По данным Слово и дело, речь идет о представителе партии ОПЗЖ Андрее Малыше. По ходатайству НАБУ и САП суд решил взять его под стражу под залог в 4,75 млн грн до 20 сентября 2021 года.

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Денис Юдин

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