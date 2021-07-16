ГБР заявило о задержании прокурора Бердянской окружной прокуратуры на взятке в $25 000

В Мелитополе сотрудники Госбюро расследований задержали прокурора по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, прокурор одного из отделов Бердянской окружной прокуратуры требовал $25 000 у владельца предприятия, которое законно проводило строительные работы в одном из курортных городов.

По данным ГБР, за деньги прокурор обещал закрыть открытое им уголовное производство за якобы незаконное строительство, а также не препятствовать дальнейшей деятельности предприятия.

Как сообщается, сотрудники Бюро задержали прокурора во время получения им всей суммы взятки.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

15 июля правоохранители заявили о задержании профессора Ровенской медицинской академии на взятке в размере 33 000 грн за поступление в вуз.

В тот же день Офис генпрокурора заявил о задержании помощника народного депутата на взятке в размере $5700 за отвод земли участникам ООС.

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Наталия Медведева

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