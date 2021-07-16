UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГБР заявило о задержании прокурора Бердянской окружной прокуратуры на взятке в $25 000

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 19:43
ГБР заявило о задержании прокурора Бердянской окружной прокуратуры на взятке в $25 000 - Фото
Задержание подозреваемого (Фото: ГБР)

В Мелитополе сотрудники Госбюро расследований задержали прокурора по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По предварительной информации, прокурор одного из отделов Бердянской окружной прокуратуры требовал $25 000 у владельца предприятия, которое законно проводило строительные работы в одном из курортных городов.

По данным ГБР, за деньги прокурор обещал закрыть открытое им уголовное производство за якобы незаконное строительство, а также не препятствовать дальнейшей деятельности предприятия.

Как сообщается, сотрудники Бюро задержали прокурора во время получения им всей суммы взятки.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Читайте также: СБУ: Задержаны руководители предприятия Минобороны. Они поставили взятки "на поток"

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
прокурор взятка гбр бердянск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 