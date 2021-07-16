ГБР заявило о задержании прокурора Бердянской окружной прокуратуры на взятке в $25 000
В Мелитополе сотрудники Госбюро расследований задержали прокурора по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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По предварительной информации, прокурор одного из отделов Бердянской окружной прокуратуры требовал $25 000 у владельца предприятия, которое законно проводило строительные работы в одном из курортных городов.
По данным ГБР, за деньги прокурор обещал закрыть открытое им уголовное производство за якобы незаконное строительство, а также не препятствовать дальнейшей деятельности предприятия.
Как сообщается, сотрудники Бюро задержали прокурора во время получения им всей суммы взятки.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
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