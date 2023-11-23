Зеленський та Залужний не конфліктують, є робочі моменти, селфі разом тільки зашкодять — Маляр

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним немає конфлікту. Про це вона повідомила в інтерв'ю LIGA.net.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, вкидання про "конфлікт" Зеленський-Залужний активно розкручують росіяни, і їх підхоплює частина української опозиції.

Вона зазначила, що у всіх можуть бути різні погляди та робочі дискусії.

"Не слід із цього робити сенсації. Це звичайні речі. І військові між собою ще як дискутують, я м'яко скажу це, з приводу того, що потрібно робити далі. Цензурно, скажімо. Це нормальні робочі процеси, це, нарешті, не дитячий садок, де всі повинні хороводом танцювати за вихователькою. Це звичайний робочий процес. Інша справа, що з цього намагаються зробити, ну, взагалі про якийсь конфлікт сказати, роздмухати якусь страшну конспірологію. І постійно цих людей між собою стравлюють публічно", — сказала Маляр.

Колишня чиновниця заявила, що такі розмови сіють сумніви у народі, а Зеленський уже стверджував, що жодного конфлікту із Залужним немає.

Також Маляр вважає, що президент та головком не повинні записувати спільні селфі-відео, щоб спростовувати конфлікт, оскільки це "відкриє скриньку Пандори" і дасть ворогові ще більше приводів для спекуляцій.

"Вони вже стільки крутять цю історію з конфліктом, що ці спростування вже, мабуть, безглузді. Тому що всі розуміють, що це просто роздмухування відбувається", – резюмувала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що військові мають право піти у політику, проте тоді вони не мають займатися війною.

Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.

7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення і опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував Міністр оборони.

У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт головкома з президентом.

Читайте також: Єрмак: Я не чув, щоб Зеленський хотів замінити Залужного. Такої інформації у мене немає

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.