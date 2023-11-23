Зеленский и Залужный не конфликтуют, есть рабочие моменты, селфи только навредят — Маляр

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заверила, что между президентом Владимиром Зеленский и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным нет конфликта. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

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По ее словам, вбросы про "конфликт" Зеленский-Залужный активно раскручивают россияне, и их подхватывает часть украинской оппозиции.

Она отметила, что у всех могут быть разные взгляды и рабочие дискуссии.

"Не следует из этого делать сенсации. Это обычные вещи. И военные между собой еще как дискутируют, я мягко скажу это, по поводу того, что нужно делать дальше. Цензурно, скажем. Это нормальные рабочие процессы, это, наконец, не детский сад, где все должны хороводом танцевать за воспитательницей. Это обычный рабочий процесс. Другое дело, что из этого пытаются сделать, ну вообще о каком-то конфликте сказать, раздуть какую-то страшную конспирологию. И постоянно этих людей между собой стравливают публично", — сказала Маляр.

Бывшая чиновница заявила, что такие разговоры сеют сомнения в народе, а Зеленский уже утверждал, что никакого конфликта с Залужным нет.

Также Маляр считает, что президент и главком не должны записывать совместные селфи-видео, чтобы опровергать конфликт, так как это "откроет ящик Пандоры" и даст врагу еще больше поводов для спекуляций.

"Они уже столько крутят эту историю с конфликтом, что эти опровержения уже, по-видимому, бессмысленны. Потому что все понимают, что это просто раздувание происходит", — резюмировала она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что военные имеют право пойти в политику, однако тогда они не должны заниматься войной.

Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.

7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал министр обороны.

В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с Залужным. В нем оккупанты снова делали вбросы о якобы конфликте главкома с президентом.

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