Мобилизация. Данилов просит "не орать": 500 000 — это план призыва на год, а не месяц

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мобилизация 500 000 человек — это план на весь 2024 год. Об этом он сообщил в интервью Украинскому радио.

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По его словам, военным на фронте нужна система ротации, а для этого необходимо иметь достаточное количество резервов.

"Но это не значит, что это должно произойти через месяц-два. Это на следующий год такое видение у военных. Каким будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных документов. Поэтому не надо сейчас орать, что завтра все 500 000 нужно будет призывать", — сказал Данилов.

Он отметил, что каждый военный должен быть обеспечен обмундированием, оборудованием, питанием и деньгами, а все это оплачивается за счет налогоплательщиков.

"Это ответственность всех и людей, имеющих призывной возраст, которые должны не уклоняться и бегать за границей от мобилизации. То, что сегодня происходит в некоторых городах, когда ночные клубы, казино, бары. У нас война и я хочу, чтобы все понимали, что это общее дело, дело всех участвовать в отпоре агрессору: кто может – прямо на фронте, а кто занимается бизнесом – платя налоги. Если это не будет общим делом, нам очень тяжело будет держать эту ситуацию, эту агрессию", — заявил секретарь СНБО.

Чиновник подчеркнул, что законодательство Украины должны исполнять все без исключения, в частности, не только военнообязанные, но и военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов).

"Когда происходят эксцессы и где-то на улицах хватают, я считаю, что это не допустимая практика. С ней нужно заканчивать. Сейчас мы ждем внесения соответствующих изменений законодательства, чтобы мы все это урегулировали и раз и навсегда поставили точку в этом вопросе", — резюмировал он.

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

Мобилизация и реестр. ВСУ объяснили, когда ТЦК перестанут раздавать повестки на улицах.

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