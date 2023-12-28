Мобилизация. Омбудсмен: В законе не будет нарушения прав, но призыв мы должны обеспечить

Лубинец заявил, что договорился с Минобороны о том, что закон будет принят без нарушения базовых конституционных прав

Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook)

Из закона о мобилизации уберут нормы, которые могут нарушать базовые конституционные права человека. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, необходимо понимать, что в условиях полномасштабной войны и военного положения Конституция официально позволяет ограничивать права граждан.

Он отметил, что одновременно в законопроекте о мобилизации не могут быть нарушены базовые конституционные права.

"Там есть некоторые нормы, которые противоречат Конституции, но вчера было рабочее совещание с представителями Минобороны, где мы уже достигли компромисса — как обеспечить закон о мобилизации и придерживаться прав человека", — сказал Лубинец.

Чиновник заявил, что до внесения документа в зал будет дана экспертная оценка от его ведомства, а также законопроект пройдет через профильный комитет.

"Но это не должно мешать выживанию страны и пополнению армии. Тут мы должны полагаться на мнение военного командования", — резюмировал он.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

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