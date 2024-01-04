Мобилизация. Залужный, Шаптала и Умеров будут работать в Раде по законопроекту — Арахамия
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров примут участие в обсуждении законопроекта о мобилизации в Верховной Раде. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
По его словам, в парламенте несколько дней будут обсуждать законопроект с командованием ВСУ и представителями Минобороны.
"У депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, для ответов на комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров", — заявил Арахамия.
Он пообещал сообщать о ходе рассмотрения документа.
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 4 января начинает работу над законопроектом о мобилизации — секретарь комитета Роман Костенко считает, что документ направят на доработку Кабинету министров.
28 декабря глава ВР Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако войну "роликами с псом Патроном не выиграть".
- 5 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.
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