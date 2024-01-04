Мобилизация. Залужный, Шаптала и Умеров будут работать в Раде по законопроекту — Арахамия

Залужный, Шаптала и Умеров ответят на вопросы депутатов относительно законопроекта о мобилизации

Валерий Залужный и Сергей Шаптала (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров примут участие в обсуждении законопроекта о мобилизации в Верховной Раде. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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По его словам, в парламенте несколько дней будут обсуждать законопроект с командованием ВСУ и представителями Минобороны.

"У депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, для ответов на комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров", — заявил Арахамия.

Он пообещал сообщать о ходе рассмотрения документа.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 4 января начинает работу над законопроектом о мобилизации — секретарь комитета Роман Костенко считает, что документ направят на доработку Кабинету министров.

28 декабря глава ВР Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако войну "роликами с псом Патроном не выиграть".

5 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.

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