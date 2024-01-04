"Мобилизационный" законопроект. Костенко: Есть вопросы к нормам почти на всех 73 страницах

Решение комитета, которое он будет рекомендовать после изучения законопроекта, может быть уже до конца недели, рассказал нардеп

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке 4 января начал работу над законопроектом о мобилизации. Секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко рассказал в эфире телемарафона, что документ состоит из 73 страниц, и среди участников заседания комитета было немало вопросов к предусмотренным им нормам, поэтому законопроект может быть возвращен правительству или будет дорабатываться между первым и вторым чтениями в парламенте.

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Он подчеркнул, что сегодняшнее заседание было закрытым, поэтому не может озвучить никаких обсуждаемых цифр, касающихся мобилизации и привлечения личного состава к ведению боевых действий.

Вначале на заседании присутствовали министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

"Мы стратегически обсуждали все вопросы, они нам давали свои позиции по видению прохождения законопроекта, по видению наиболее чувствительных норм", – сказал Костенко.

Он подчеркнул, что этот законопроект состоит из 73 страниц и есть "очень много вопросов" к определенным нормам практически на каждой странице.

Однако, по словам Костенко, это правительственный законопроект, так что не стоял вопрос изменения тех или иных норм – высказывались предложения, "чтобы понять, какая будет дальнейшая судьба этого законопроекта".

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Далее, по его словам, комитет будет решать, как именно будут дорабатываться те или иные вопросы: путем возвращения законопроекта правительству или голосованием в Раде и наработкой правок между первым и вторым чтениями.

"Я думаю, будет понятно до конца этой недели. Однозначно, даже если Верховная Рада решит вернуть его субъекту законодательной инициативы, к примеру, все равно это нужно через зал провести, и зал должен за это проголосовать. Само решение комитета, которое мы будем рекомендовать после его изучения, может быть до конца недели", – сказал Костенко.

5 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

26 декабря Залужный провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы о запланированных изменениях.

27 декабря омбудсмен Лубинец сказал, что законопроект якобы противоречит определенным конституционным нормам – в частности, речь об ограничениях для уклонистов.

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