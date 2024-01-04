"Мобилизационный" законопроект. Костенко: Есть вопросы к нормам почти на всех 73 страницах
Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке 4 января начал работу над законопроектом о мобилизации. Секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко рассказал в эфире телемарафона, что документ состоит из 73 страниц, и среди участников заседания комитета было немало вопросов к предусмотренным им нормам, поэтому законопроект может быть возвращен правительству или будет дорабатываться между первым и вторым чтениями в парламенте.
Он подчеркнул, что сегодняшнее заседание было закрытым, поэтому не может озвучить никаких обсуждаемых цифр, касающихся мобилизации и привлечения личного состава к ведению боевых действий.
Вначале на заседании присутствовали министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.
"Мы стратегически обсуждали все вопросы, они нам давали свои позиции по видению прохождения законопроекта, по видению наиболее чувствительных норм", – сказал Костенко.
Он подчеркнул, что этот законопроект состоит из 73 страниц и есть "очень много вопросов" к определенным нормам практически на каждой странице.
Однако, по словам Костенко, это правительственный законопроект, так что не стоял вопрос изменения тех или иных норм – высказывались предложения, "чтобы понять, какая будет дальнейшая судьба этого законопроекта".
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Далее, по его словам, комитет будет решать, как именно будут дорабатываться те или иные вопросы: путем возвращения законопроекта правительству или голосованием в Раде и наработкой правок между первым и вторым чтениями.
"Я думаю, будет понятно до конца этой недели. Однозначно, даже если Верховная Рада решит вернуть его субъекту законодательной инициативы, к примеру, все равно это нужно через зал провести, и зал должен за это проголосовать. Само решение комитета, которое мы будем рекомендовать после его изучения, может быть до конца недели", – сказал Костенко.
- 5 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- 26 декабря Залужный провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы о запланированных изменениях.
- 27 декабря омбудсмен Лубинец сказал, что законопроект якобы противоречит определенным конституционным нормам – в частности, речь об ограничениях для уклонистов.
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