"Або працюєш, або воюєш". В Офісі президента думають над зміною правил бронювання від мобілізації. Критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів. Поки йдеться про 6000 грн на місяць. Ще один параметр, який обговорюється: на бронювання може розраховувати співробітник, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ.

Плюси-мінуси такого підходу та чи може він спрацювати на практиці, в коментарі YouTube-каналу LIGA.net розповів Андрій Длігач, економіст та засновник групи компаній Advanter Group.

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