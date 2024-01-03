"Или работаешь, или воюешь". В Офисе президента думают об изменении правил бронирования от мобилизации. Критерием для этого может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов. Пока речь идет о 6000 грн в месяц. Еще один обсуждаемый параметр: на бронирование может рассчитывать сотрудник, за которого работодатель платит около 14 500 грн ЕСВ.

Плюсы-минусы такого подхода и может ли он сработать на практике, в комментарии YouTube-каналу LIGA.net рассказал Андрей Длигач, экономист и основатель группы компаний Advanter Group.

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