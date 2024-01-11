Законопроект о мобилизации. Умеров: Уже подготовили новую редакцию

Глава Минобороны отметил, что ведомство готово вынести ее на согласование Кабмина в "ближайшее время"

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Министерство обороны уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом "всех предложений". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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По его словам, новая редакция учитывает "все предложения", согласованные в рабочем порядке с народными депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Умеров сообщил, что Минобороны готово выносить новую редакцию на согласование Кабинета министров в ближайшее время.

"Предыдущую редакцию законопроекта отозвали. Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас на фронте. Нужен как можно быстрее", - написал чиновник.

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Он отметил, что над мобилизационным законопроектом работали полгода в рабочей группе, в состав которой входили представители всех парламентских фракций, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств.

Он сообщил, что после регистрации законопроекта в Раде, вместе с командой Минобороны, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, начальником Генштаба Сергеем Шаптало участвовали в обсуждениях на закрытых совещаниях, где объясняли необходимость такого решения, а также "услышали и учли все оговорки".

"Освобожденным из плена нужно дать выбор, оставаться ли в войске. Те из них, кто выберет остаться, потребуют не менее нескольких месяцев отпуска. Это честно" - написал Умеров.

Чиновник добавил, что срочников необходимо отпустить домой.

Глава Минобороны отметил, что политизируются и тормозятся критически важные для государства вопросы мобилизации, военного учета и проведения ротаций: "Это недопустимо во времена большой войны".

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Совета по нацбезопасности, обороне и разведке начал работу над законопроектом о мобилизации. Есть вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании Согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку в правительство. Впоследствии правительство отозвало законопроект.

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