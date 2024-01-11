Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання, оскільки у Верховній Раді його норми було б складно переробити, аби вони відповідали, зокрема, Конституції. Про це заявив член Комітету з нацбезпеки, народний депутат від Голосу Роман Костенко у коментарі для LIGA.net.

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За його словами, і голови фракцій, і нардепи у комітеті (у тому числі опозиція) виступали про те, що в законопроєкті було багато норм, які об'єктивно потрібно переробити.

Нардеп зазначив, що Генеральному штабу та Міністерству оборони потрібно конкретно проводити мобілізацію, а Верховна Рада відповідає за те, щоб вона була на законних підставах.

"Тому цей законопроєкт, ми вважаємо, що правильніше було б швидко повернути, і доопрацювати, а потім уже подати, щоб його потім не перероблювати. Тому що навіть у такому вигляді, як він зараз є, у ньому складно було б переробити ті норми до тих, які б відповідали у тому числі Конституції", – пояснив Костенко.

Повністю позицію нардепа можна прослухати у відео на початку новини або за посиланням на Youtube.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення списку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні запитання щодо запланованих змін. 28 грудня спікер Руслан Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, однак інакше війну не виграти.

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