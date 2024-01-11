Мобилизация. Нардеп Костенко объяснил, почему законопроект вернули Кабмину – видео
Законопроект о мобилизации был возвращен на доработку, поскольку в Верховной Раде его нормы было бы сложно переработать, чтобы они соответствовали, в частности, Конституции. Об этом заявил член Комитета по нацбезопасности, народный депутат от Голоса Роман Костенко в комментарии для LIGA.net.
По его словам, и главы фракций, и нардепы в комитете (в том числе оппозиция) выступали о том, что в законопроекте было много норм, которые объективно нужно переработать.
Нардеп отметил, что Генеральному штабу и Министерству обороны необходимо конкретно проводить мобилизацию, а Верховная Рада отвечает за то, чтобы она была на законных основаниях.
"Поэтому этот законопроект, мы считаем, что правильнее было бы быстро вернуть, и доработать, а потом уже подать, чтобы его потом не перерабатывать. Потому что даже в таком виде, как он сейчас есть, в нем сложно было бы переработать те нормы к тем, которые соответствовали бы, в том числе, Конституции", – пояснил Костенко.
Полностью позицию нардепа можно прослушать в видео в начале новости или по ссылке на Youtube.
- 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.
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