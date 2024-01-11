Законопроект о мобилизации был возвращен на доработку, поскольку в Верховной Раде его нормы было бы сложно переработать, чтобы они соответствовали, в частности, Конституции. Об этом заявил член Комитета по нацбезопасности, народный депутат от Голоса Роман Костенко в комментарии для LIGA.net.

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По его словам, и главы фракций, и нардепы в комитете (в том числе оппозиция) выступали о том, что в законопроекте было много норм, которые объективно нужно переработать.

Нардеп отметил, что Генеральному штабу и Министерству обороны необходимо конкретно проводить мобилизацию, а Верховная Рада отвечает за то, чтобы она была на законных основаниях.

"Поэтому этот законопроект, мы считаем, что правильнее было бы быстро вернуть, и доработать, а потом уже подать, чтобы его потом не перерабатывать. Потому что даже в таком виде, как он сейчас есть, в нем сложно было бы переработать те нормы к тем, которые соответствовали бы, в том числе, Конституции", – пояснил Костенко.

Полностью позицию нардепа можно прослушать в видео в начале новости или по ссылке на Youtube.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.

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