Мобілізація. Омбудсмен: Військкоми не мають права "пакувати" людей та перевіряти документи

Перевіряти документи повинні представники Нацполіції, ДПСУ і Нацгвардії, але "аж ніяк не військові", каже Лубінець

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи законопроєкт про мобілізацію, заявив в інтерв'ю NV, що працівники військкоматів не мають прав насильно затримувати людей, вимагати та забирати у них документи.

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"Основне питання, яке порушують громадяни України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", – сказав омбудсмен.

За його словами, перевіряти документи повинні представники Нацполіції, ДПСУ і Нацгвардії, але "аж ніяк не військові".

Він додав, що його обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують до українців фізичну силу. Лубінець зазначив: стосовно таких та подібних інцидентів відкриті кримінальні провадження.

Омбудсмен пояснив, що після відкриття кримінального провадження проводяться перевірки у військкоматах.

"Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівниками ТЦК, щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво ухвалювало рішення щодо покарання своїх підлеглих", – додав він.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання до уряду. Потім уряд відкликав його.

У той же день міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

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