Мобилизация. Омбудсмен: Военкомы не имеют права "упаковывать" людей и проверять документы

Проверять документы должны представители Нацполиции, ГНСУ и Нацгвардии, но "отнюдь не военные", говорит Лубинец

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя законопроект о мобилизации, заявил в интервью NV, что работники военкоматов не имеют права насильственно задерживать людей, требовать и забирать у них документы.

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"Основной вопрос, поднимаемый гражданами Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", – сказал омбудсмен.

По его словам, проверять документы должны представители Нацполиции, ГНСУ и Нацгвардии, но "отнюдь не военные".

Он добавил, что его возмущают случаи, когда работники ТЦК применяют физическую силу к украинцам. Лубинец отметил: в отношении таких и подобных инцидентов возбуждены уголовные производства.

Омбудсмен объяснил, что после возбуждения уголовного производства проводятся проверки в военкоматах.

"Потом я ставлю этот вопрос на уровне руководства, когда подтверждается информация о злоупотреблении правами работниками ТЦК, чтобы в отношении их открывалось дисциплинарное производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных", – добавил он.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом. Были вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.

В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.

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