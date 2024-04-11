Член оборонного комитета Рады: Сейчас демобилизация невозможна, Россия будет наступать

Юрий Здебский считает, что роспуск армии не ко времени, поскольку ожидается новое наступление оккупантов

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

Сейчас невозможно проводить демобилизацию, поскольку Украина должна быть готова к новому наступлению российских оккупационных войск. Об этом в комментарии LIGA.net заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, нардеп от Слуги народа Юрий Здебский.

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"<...> Сейчас проводить демобилизацию невозможно. Россия собирается мобилизовать до лета 300 000, и будет где-то наступать. Нам нужно готовиться срочно", – сказал он.

По его словам, войску нужен человеческий ресурс, и "не время рассматривать роспуск армии, когда в стране война".

"Армии нужны резервы. И вот тогда логично, что через три месяца будет ротация", – добавил нардеп.

В целом положение о демобилизации вызвало больше всего споров: сначала эту норму не поддержал комитет по нацбезопасности, а впоследствии 227 нардепов проголосовали за исключение, заявил Здебский.

9 апреля 2024 года стало известно, что с нового мобилизационного законопроекта убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации. Первоначально планировалось установить предельный срок – 36 месяцев службы до демобилизации.

10 апреля парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев, и в нем должны быть учтены все возможные сценарии на фронте, чтобы не допустить ослабления обороноспособности государства.

11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

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