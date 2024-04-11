Мобилизация. В Минобороны очертили план действий после того, как закон вступит в силу

Дмитрий Лазуткин заявил, что украинцам посетить курсы по тактической медицине и посмотреть вакансии на ресурсах в рамках программы рекрутинга

Иллюстративное фото (Источник: Одесский ТЦК в Facebook)

После вступления в силу закона о мобилизации военнообязанным в течение 60 дней нужно будет обновить военно-учетные данные и иметь при себе соответствующие документы, выходя на улицу. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Надо будет в течение 60 дней обновить свои данные, иметь при себе военно-учетные документы. По требованию представителей ТЦК или полицейских и пограничников предъявить эти документы. Поэтому следует быть готовыми к разным вариантам развития событий", – сказал он.

Кроме того, добавил Лазуткин, в скором времени заработает электронный кабинет, где украинцы смогут дистанционно обновлять данные. Регистрация там добровольная и не обязательна.

"Если вы поженились, если у вас родились дети, если вы сменили место жительства, это можно будет загрузить благодаря этому электронному кабинету", – объяснил спикер Минобороны.

Кроме того, Лазуткин подчеркнул, что во время войны каждый должен быть в хорошей физической форме, поэтому советует украинцам позаботиться об этом, а также посетить курсы тактической медицины и пересмотреть вакансии на ресурсах в рамках программы рекрутинга.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

Читайте также: Зеленский заявил, что закон о мобилизации поможет военному руководству