Украинцев за границей, не обновивших данные, тоже ожидают штрафы. Но будет сложнее

В Минобороны отметили, что после 16 июля граждан, не обновивших данные, будут ждать штрафы – как тех, кто в Украине, так и тех, кто за границей

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Украинцы, которые находятся за границей и не обновили до 16 июля свои военно-учетные данные, будут получать штрафы наравне с другими гражданами, однако реализовать эту процедуру будет сложно. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью YoouTube-каналу єПитання.

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Она отметила, что украинцев, которые находятся за границей и не обновили данные, будет ждать то же, что и тех, кто в Украине, – это будет административный штраф. Он может быть от 17 000 до 25 000 грн.

"К сожалению, нет такого однозначного инструмента, каким образом это реализовать, потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, дальше он должен уплатить штраф и т.д", – сказала представительница МО.

Она отметила, что люди, которые находятся за границей, являются такими же гражданами государства, поэтому для них предусмотрена такая же административная ответственность, но "будет достаточно сложно это обработать".

"Посмотрим, как с Генеральным штабом будем с этим справляться", – добавила она.

15 июля в Киеве были очереди в ЦНАП – власти привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями.

До 16 июля граждане должны обновить военно-учетные данные. Продлевать этот срок не планируют – в Минобороны считают, что времени было достаточно.

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